Filip Chajzer w ostatnich tygodniach w znacznym stopniu zmienia swoje życie. Prezenter zniknął z "Dzień Dobry TVN" i ogłosił, że pracuje nad otwarciem nowego biznesu. Teraz media dodatkowo obiegła informacja, że dziennikarz otrzymał nową pracę.

Nowa praca Filipa Chajzera

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Filip Chajzer w ostatnim czasie przechodzi wielką transformację. Kilka miesięcy temu odszedł z "Dzień Dobry TVN" ze względu na problemy zdrowotne. W czerwcu wrócił do śniadaniówki, jednak tylko na chwilę. Po zmianach w programie nie ma go wśród prowadzących. Teraz oficjalnie dowiedzieliśmy się, że to definitywny koniec jego przygody z "Dzień Dobry TVN". W mediach społecznościowych Filipa Chajzera pojawił się post, w którym dziennikarz poinformował o tych zmianach.

- W życiu trzeba być szczerym. Ściema zawsze ma krótkie nogi. Dlatego należy się Wam pełna informacja. Dziś zostałem wezwany "na dywanik” w TVN. Powodem jest moja "działalność uliczna" Moja sonda z Panią opiekującą się mężem chorym na stwardnienie rozsiane, którą mieliście przyjemność oglądać na moich prywatnych socjal mediach oraz planowana jedna w tygodniu audycja w Radiu ZET zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem Żeby uniknąć niepotrzebnych nikomu nerwów rozwiązuje właśnie tę umowę sam i na tym kończę przygodę z moją kochaną stacją - poinformował Filip Chajzer.

Zobacz także: Filip Chajzer po raz pierwszy o zniknięciu z "Dzień Dobry TVN". Zdobył się na szczere wyznanie

Dziennikarz wcześniej ogłosił też, że obecnie skupia się na terapii i odzyskaniu równowagi psychicznej. Poza tym już niebawem otwiera w centrum Warszawy lokal, który połączy śniadaniownię z piekarnią. W owej restauracji będzie się wcielał w rolę... kelnera. To jednak nie koniec zmian, ponieważ media obiegła wiadomość, że Filip Chajzer otrzymał nową pracę. Otóż "Wirtualne Media" podały, że będzie współprowadził audycję "Na luzie w Radiu Zet", która pojawi się w jesiennej ramówce rozgłośni. Program będzie emitowany w soboty w godzinach 10.00-15.00 i prezenter będzie go prowadził z Agnieszką Kołodziejską.

- Nadawca zapowiada, że będą to niezobowiązujące spotkania z tematami od A do ZET, plotkami ze świata show-bizu, a Chajzer dodatkowo będzie przeprowadzał do audycji sondy uliczne - czytamy na stronie "Wirtualnych Mediów".

Zobacz także: Filip Chajzer zmienia plany po "Dzień Dobry TVN": "Będę biegał ze ścierką"

Przypomnijmy, że to nie będzie debiut Filipa Chajzera w radiu. W latach 2013-2017 był on związany z Radiem Złote Przeboje, natomiast w latach 2014-2016 z Programem IV Polskiego Radia. On sam przyznał, że bardzo cieszy się na nowe stanowisko.

- Jedno z moich wspomnień dzieciństwa to dżingiel radiowy "SŁUCHAM TYLKO MAMY I RADIA ZET" lecący w rozgrzanym do czerwoności zielonym czinkueczento mojej mamy. Zawsze słuchaliśmy ZETki i serio jestem absolutnie dumny, że mogę ogłosić - zostałem prezenterem i reporterem Radio ZET. Słyszymy się już w najbliższą sobotę od 11:00. Audycję NA LUZIE poprowadzimy razem z legendą ZETki Agnieszką Kołodziejską. Wracam do Waszych urządzeń odbiorczych na spokojnie - najpierw coś "na ucho", a za chwilę "na oko" 📺 😜 No i oczywiście już za chwilunię "na ząb" - napisał Filip Chajzer.

Jesteście zaskoczeni?