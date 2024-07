"Pierwsza kobieta w roli prowadzącej program" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu, które pojawiło się na facebookowym fanpage programu TVN "Uwaga". Na tym jednak zmiany się nie kończą, stacja poinformowała o nowej formule uwielbianego formatu. Internauci ruszyli z licznymi komentarzami. Koniecznie zobaczcie, o co chodzi.

TVN informuje o licznych zmianach w programie "Uwaga"

Program "Uwaga" nadawany jest w stacji TVN od wielu lat. To magazyn interwencyjno-śledczy, w którym reporterzy ujawniają kulisy głośnych afery i spraw społecznych. Widzowie doceniają format za pomoc, jaką niesie i nagłaśnianie konfliktów, które dzielą ludzi. Ci przyzwyczaili się także do reporterów, którzy do tej pory z dużym zaangażowaniem współprowadzili program. Okazuje się jednak, że teraz skład ten ulegnie zmianie. Informacja pojawiła się na oficjalnym fanpage programu w czwartkowe popołudnie:

- Drodzy Widzowie, dziękujemy za zaufanie, którym obdarzacie nas każdego dnia. Cieszymy się, że również w tym roku udało nam się skutecznie interweniować w wielu sprawach i zwrócić uwagę Polaków na historie, wobec których nie można być obojętnym - czytamy.

Następnie poinformowano internautów o licznych zmianach, na które musimy być gotowi w nowym, jesiennym sezonie. Okazuje się, że na antenie nie zobaczymy już dwóch reporterów. W nowym sezonie zabraknie Zbigniewa Łuczyńskiego oraz Tomasza Kubata, którzy od lat byli związani z formatem:

- Chcieliśmy bardzo podziękować Zbigniewowi Łuczyńskiemu oraz Tomaszowi Kubatowi za wieloletnią współpracę, oddanie i zaangażowanie. Za to, że wszyscy mogliśmy czerpać z ich wiedzy i dziennikarskiego doświadczenia. Zdobyli zaufanie widzów, spotykali się z nimi, rozmawiali, nieśli pomoc i dawali nadzieję. Zawsze profesjonalnie, z sercem i życzliwością. Nasze drogi rozchodzą się, ale wierzymy, że czekają na Was dalsze sukcesy zawodowe.

Ponadto z oświadczenia dowiadujemy się, że już jesienią do zespołu prowadzących dołączy pierwsza kobieta w historii programu. W tej roli zobaczymy Darię Górkę:

- Rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego sezonu, który wróci na ekrany w nowej formule i z nowym składem prowadzących, którzy wraz z Ryszardem Cebulą będą relacjonować ważne społecznie sprawy. Jesienią dołączy do zespołu Daria Górka, pierwsza kobieta w roli prowadzącej program “Uwaga” oraz nasi dotychczasowi reporterzy Tomasz Patora i Jakub Dreczka, którzy będą łączyć rolę gospodarza programu z pracą reporterską w terenie, pozostając blisko codziennych ludzkich spraw. Raz jeszcze dziękujemy.

Pod oświadczeniem pojawiły się liczne komentarze internautów. Ci nie są pocieszeni:

- Zbigniew Łuczyński

!!

- Jeżeli prowadzący odeszli z własnej woli to rozumiem natomiast jeżeli to decyzja TVN to będziecie tracić na tym. Bo idealnie pasowali do tego programu

- Nie znam powodu ich odejścia, Ale mimo wszystko wielką strata dla TVN Mega dziennikarze z pasją i zawziętością Niewielu takich jest. Pozdrawiam

