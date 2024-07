Fani "Azja Express" zachwyceni Radkiem Majdanem

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wyrastają na najgorętszą parę programu "Azja Express". Cytaty Małgosi z pierwszego odcinka programu były prawdziwymi hitami w Internecie. Po drugim odcinku show na pierwszy plan wysunął się z kolei Radek, który zachwycił widzów swoim stoickim spokojem. Podczas kiedy Małgorzata Rozenek wręcz kipi od emocji, jej małżonek potrafi zachować spokój i jest cierpliwy. To idealny miks temperamentów! Dostrzegli to widzowie. Polecamy: Zendala, świeczki i medytacja – 7 skutecznych sposobów na relaks.

Wielbiciele pary są zachwyceni ich występami w programie "Azja Experess". Wielu to właśnie Małgosię Rozenek i Radka Majdana wskazuje na najlepszą parę show.

The best... Niech moc będzie z wami! Tekst roku "Nie mów do mnie teraz"!!!

Moja ulubiona para. Mam nadzieje ze to Wy jesteście zwycięzcami.

Najlepiej dobrana, wyluzowana i dogadująca się para.