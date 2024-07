Małgorzata Rozenek niekwestionowaną gwiazdą pierwszego odcinka programu "Azja Express"! W czasie premiery nowego show stacji TVN nie zabrakło wielkich emocji, zaskakujących zwrotów akcji oraz cytatów, które zapadną w pamięć na dłużej. W czasie szalonego wyścigu po Wietnamie, swoje zupełnie nowe, nieznane dotąd oblicze pokazała Małgosia Rozenek. Słynąca z dobrego stylu prezenterka, dała się poznać jako zupełnie normalna, czasem zagubiona, a czasem nieporadna kobieta. ;) Miło jest pomyśleć, że perfekcyjna Małgorzata Rozenek prywatnie jest zupełnie taka sama jak większość kobiet. Zdarza się, że jej największym zmartwieniem jest... czy zabierać ze sobą legginsy na ekstremalną wyprawę! ;) Polecamy: W paski, cętki, wzory lub uszyte ze skóry, czyli modne legginsy dla każdego

Cytaty Małgorzaty Rozenek z "Azja Express"

Małgosia Rozenek w pierwszym odcinku programu sypała cytatami jak z rękawa! A widzowie przed ekranami telewizorów zalewali się łzami ze śmiechu. Specjalnie dla Was zabraliśmy te najlepsze, które przejdą do historii show-biznesu!

He is David Beckham and me is Victoria Beckham in Poland.

Tak Małgosia Rozenek opowiadała o sobie i Radosławie Majdanie w czasie podróży wietnamskim autobusem. Ten tekst stał się hitem! Rozenek na konferencji prasowej programu pojawiła się nawet w koszulce z napisem "Me is Rozenek, Lady Victoria", czy udowodniła, że ma wielki dystans do samej siebie.

Butów nie zmieszczę. Kochanie, ja się tu nie pomieszczę. Radosław... Co mam brać?! To są moje do włosów... Powinnam to mieć. Chociaż tyle... Okulary - muszę. Zestaw małego dentysty chyba nie wchodzi, co nie? Na razie to były akcesoria, a dopiero wchodzę w ubrania. Nie brać tych legginsów, prawda? A tych...? Piżamek nie biorę, ale sukienkę muszę wziąć. I ja już nie mam miejsca!!! Ja nie żartuję, Radosław...!

Pakowanie na ekstremalny rajd po Wietnamie chyba nieco przerosły perfekcyjną Małgosię. ;)

Ja chcę do domu... Boli mnie wszystko - takimi słowami Małgorzata Rozenek powitała drugi dzień w programie.

Na szczęścia miała u swego boku ukochanego Radosława Majdana, którego pocałunek w czoło ukoił wszelkie bolączki. ;) A gdy przyszła pora na kolejne pakowanie...

Szampon muszę wziąć. Muszę. To już nie biorę tej mgiełki w takim razie. Tylko wezmę odżywkę.

Po spakowaniu się, przyszła pora, by przygotować "stylizację" na kolejny dzień wyprawy.

Przecież mi to w ogóle nie pasuje? Pasuje...? - zapytała Radka Majdana.

My już nie możemy się doczekać kolejnego odcinka "Azja Express"! A Wy?

Małgorzata Rozenek była największą gwiazdą pierwszego odcinka "Azja Express"!

Moment jej pakowania na wyprawę był jednym z najzabawniejszych. ;)

Fani Małgosi i Radka są zachwyceni! Okrzyknęli ich najlepszą parą w show.