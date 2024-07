Chociaż w Polsce mamy mroźną zimę to w sercu George Michaela wiosna. Piosenkarz, który do niedawna słynął bardziej z obscenicznych wtop, takich jak uprawianie seksu w aucie na parkingu czy wciąganie narkotyków na publicznych imprezach, pożegnał się ze starymi nawykami i rozpoczął nowy etap w życiu. Ciężka choroba, pobyt w szpitalu zmusiły go do refleksji (czytaj: George Michael jest w krytycznym stanie). Do tego wszystkiego doszedł nowy partner, Amerykanin o arabskich korzeniach, Fadi Fawaz, z którym George jest w związku od pół roku.

Reklama

Okazuje się, że nowy chłopak Georga Michaela na co dzień pracuje jako... aktor porno. Ma na swoim koncie kilka ról w gejowskich filmach pornograficznych, a w branży znany jest pod pseudonimem Isaac Mazar.

- To moje pierwsze wakacje od dawna. Spędzam świetny czas słuchając szumu morza i popijając kolorowe drinki z cholernie przystojnym facetem u boku - napisał rozanielony George Michael na swoim Twitterze.

Partner zainspirował Michaela nawet do napisania piosenki, która ma być zwieńczeniem kryzysu w jego życiu. Piosenkarz zapewnia, że będzie to ballada tak samo dobra jak za czasów jego świetności, z tekstem skierowanym do nowego wybranka.

Reklama

Poniżej kilka zdjęć Isaa... tzn. Fadiego. Przystojny?