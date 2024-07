Anja Rubik ma życie, o którym marzą wszyscy - odnosi ogromne sukcesy zawodowe, może pochwalić się imponującymi zarobkami, a od dwóch lat jest żoną przystojnego modela. Sasha Knezević często towarzyszy ukochanej na dużych imprezach w Stanach Zjednoczonych i para jest prawdziwą ozdobą tych wydarzeń. Przypomnijmy: Rubik z mężem na luksusowej imprezie w USA. Do białej marynarki dobrała odważną spódnicę

Modelka często podkreśla w wywiadach, że tworzy z Sashą specyficzny związek. Z uwagi na liczne obowiązki obojga, Anja rzadko widuje się z mężem, ale wspólny czas starają się wykorzystywać jak najlepiej. Wciąż potrafią też zachwycać się sobą. W jednym z wywiadów Knezević przyznał, że kocha Rubik za to, że jest normalną i inteligentną dziewczyną. Nie bez znaczenia jest również udany seks.



Jest bardzo słodka i kochana. To bardzo normalna dziewczyna. I bardzo inteligentna, można z nią pogadać na każdy temat. No i seks jest cudowny - zachwyca się Sasha.

Wtóruje mu Anja, która jednym tchem wymienia wszystkie zalety męża.

Sasha jest fantastycznym facetem. Ma wielkie poczucie humoru i dystans do wszystkiego. Wychodzi z założenia, że na świecie nie ma złych ludzi, w każdym widzi dobrego człowieka. Z każdym potrafi pogadać, zaprzyjaźnić się. On jest w stanie nawiązać kontakt nawet ze szklanką, jeśli trzeba. No i jest mądry - podkreśla Rubik.