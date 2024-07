Anja Rubik od lat jest jedną z najbardziej znanych topmodelek na świecie. Dotychczas pracowała dla największych marek i najsłynniejszych projektantów. Teraz jednak skupia się głównie na roli prowadzącej polską edycję "Project Runway", przez co jej obecność na amerykańskich imprezach jest mocno ograniczona.

Reklama

Gwiazda w przerwie pomiędzy zdjęciami dla show TVN, korzysta z okazji i odwiedza USA. Ostatnio w Nowym Jorku odbyła się uroczysta kolacja "For the Love of Cinema" organizowana przez IWC Schaffhausen i Tribeca Film Festival. Na filmowej imprezie nie mogło zabraknąć wielkich, światowych nazwisk, takich jak: Susan Sarandon, Olivia Palermo czy Roberta De Niro. Wśród nich brylowała również Anja Rubik z mężem, Sashą Knezevicem. Modelka postawiła na bardzo nonszalancki look - do białej marynarki dobrała wzorzystą spódnicę z dużym rozcięciem i czarne szpilki. Sasha zdecydował się na elegancki garnitur.

Para wyglądała jak z żurnala, czyli tak jak zawsze.

Zobacz: Rubik w kreacji uczestnika "Project Runway". Wskazała swojego faworyta?

Zobacz także

Reklama

Najlepsze kreacje Anji Rubik z "Projectu Runway":