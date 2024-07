1 z 8

Anja Rubik to zdecydowanie ekstraklasa światowego modelingu. Ostatnio możemy rzadziej podziwiać ją na wybiegach, ale jeśli już się pojawia to są to tylko największe pokazy i wydarzenia organizowane przez najlepszych projektantów. Modelka nie spoczywa jednak na laurach i wciąż angażuje się w kolejne projekty.

Kolejnym wyzwaniem Anji Rubik było zaprojektowanie kolekcji dla popularnej marki Mohito. Ubrania te mają odwzorowywać prywatny styl Rubik: połączenie miejskiej nonszalancji z aktualnymi trendami. Projekty trafią do sprzedaży już 14 listopada, a sama modelka podsumowuje:

Bardziej niż kolekcję w tradycyjnym znaczeniu, chciałam pokazać zestaw ikonowych, wyprzedzających trendy basic’ów . Zaprojektowałam kolekcję ready-to-wear wraz z akcesoriami, które moim zdaniem każda kobieta powinna mieć w swojej garderobie: wyrafinową i szykowną.



