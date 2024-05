Daria Zawiałow to jedna z bardziej utalentowanych obecnie piosenkarek na polskiej scenie muzycznej. Piosenkarka niedawno zachwyciła swoich fanów nowym hitem "Złamane serce jest ok". Jednak najprawdopodobniej serce Darii nie jest już złamane, o czym świadczy najnowsze InstaStories na jej profilu.

W życiu uczuciowym Darii Zawiało bywały zarówno wzloty jak i upadki. Piosenkarka przed laty miała męża Tomasza Kaczmarka. Para poznała się na planie programu "X-Factor". Mężczyzna był gitarzystą zespołu "Cała Góra Barwinków".

Oboje mamy takie wrażenie, że poszliśmy tam tylko po to, aby się poznać. Trochę tak wyszło. I wynieśliśmy siebie z tego programu

Fajnie jest mieć przy sobie kogoś, z kim można zawsze porozmawiać o tym, co cię pasjonuje i ta osoba rozumie, o czym ty mówisz. Wszystko można wtedy robić razem. To dla mnie dla odmiany bardzo miła sytuacja. Jestem szczęściarą. On zawsze mówi, że lubi być trochę w cieniu. Nie przepada za byciem na pierwszym planie. Dlatego rywalizacja nam nie grozi. Między nami jest wzajemne wsparcie na najwyższych obrotach

- dodała piosenkarka.