Mieszkańcy Miami nie mają teraz łatwo. Agata Rubik zrelacjonowała na swoim profilu, jak wygląda okolica po ostatnich ulewach. Droga przy szkole jej córki całkiem znalazła się pod wodą.

Agata Rubik pokazała, co dzieje się w Miami

Od momentu wyprowadzki do Stanów Zjednoczonych, Agata Rubik chętnie opowiada o nowym etapie w życiu i przedstawia blaski i cienie mieszkania na Florydzie. Teraz natomiast dokładnie pokazała, jak wygląda okolica po minionej nawałnicy. W tym miejscu warto wspomnieć, że dopiero co informowaliśmy o koszmarze Caroline Derpieński, która również relacjonowała aktualną sytuację pogodową, a nawet otrzymała alert informujący o realnym zagrożeniu życia.

Agata Rubik z rodziną Instagram@agata_rubik

Sytuacja trochę się uspokoiła, ale intensywne opady poskutkowały zalaniem ulic. Agata pokazała na InstaStory, jak auta powolnie się poruszają z uwagi na wysoki poziom wody. Nawet podjazd przy szkole jej córki został kompletnie zalany, a dzieci wychodzą z placówki boso, by nie zmoczyć butów. Co więcej, miejscami nie działa sygnalizacja świetlna, dlatego na skrzyżowaniach stanęli policjanci, którzy kierują ruchem.

Brak sygnalizacji, więc policja kieruje ruchem. Podoba mi się to tutaj, że przyjeżdżają niemalże od razu

Chociaż sytuacja dla mieszkańców jest bardzo trudna, Agata nie narzeka. Przyznała nawet wprost, że jej "podobają się takie uroki Florydy". Mamy jednak nadzieję, że w kolejnych dniach nie dojdzie znów do opadów deszczu, by poziom wody nie podniósł się jeszcze bardziej. Niewiele bowiem brakuje, by doszło do zalania budynków.

