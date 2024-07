Gwiazdy chętnie korzystają z Facebooka, który jest dla nich genialnym narzędziem do autopromocji i utrzymywania kontaktu z fanami. Korzystają jednak z niego nie tylko w ten sposób - jak każdy przeciętny internauta, posiadają również profile prywatne. A tam może się czasami zrobić naprawdę gorąco. Przypomnijmy: Szulim można łatwo zdenerwować. Wyrzuciła z Facebooka aż pięć osób

Ostatnio w podobnej sytuacji znalazła się Karolina Korwin Piotrowska, choć po tej drugiej stronie. Dziennikarka w najnowszym felietonie przyznała, że jeden z jej znajomych usunął ją z Facebooka. Co więcej, wystosował nawet e-mail z powodami takiej decyzji i nie da się ukryć, że są one dość absurdalne. Okazuje się, że Korwin naraziła się mu znajomością z Nergalem i wspieraniem popularnej księgarni, która zatrudniła muzyka do spotu świątecznego razem z równie liberalną i kontrowersyjną Marią Czubaszek.



Właśnie dostałam maila od znajomego, że wywala mnie ze znajomych z Facebooka, bo nie dość, że nadal kupuje w Empiku, zrobiłam wywiad z Nergalem, to jeszcze zalinkowałam newsa o tym, że jest wezwanie do bojkotu sieci sklepów Lidla w Polsce z komentarzem, że to szaleństwo. Straciłam wirtualnego znajomego, bo czczę Szatana, zjadam w wolnym czasie niemowlęta, piję krew dziewic, nie wierze w Boga, w Boże Narodzenie, generalnie jestem do niczego. Do piekła ze mną. Dobrze, że nie na stos - czytamy w felietonie Karoliny na TVN Style.

Korwin nie ukrywa, że tego typu zachowania innych ludzi sprawiają, że ma ochotę wyprawić w tym roku laickie święta, na przekór wszystkim.

Zatkało mnie, nie wierzę własnym oczom. Nie chcę toczyć ideologicznej dyskusji, ale tak po ludzku nie rozumiem tego, co się dzieje. Albo to szaleństwo, albo choroba, albo coraz mniej pasuję do tego świata. I wiem jedno - mam ochotę na złość tym, podobno mądrzejszym ode mnie, na maksymalnie laickie święta. Bo jeżeli chrześcijańskie będą w oparach surrealizmu i absurdu, nietolerancji i braku logicznego myślenia, to ja zwyczajnie wysiadam. I je na całej linii zbojkotuję. Bo mam dosyć narzucania mi wizji świata, która coraz bardziej przypomina surrealistyczny horror. I co mi teraz zrobicie? - pyta przekornie.

Byliście kiedyś w podobnej sytuacji?

