Od kilku dni w mediach aż huczy na temat rzekomego rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i jej męża. Zaledwie kilka dni temu Pudelek poinformował, że para podjęła decyzję o zakończeniu swojego związku. Od tamtej pory wszyscy czekają na komentarz samych zainteresowanych, ale zarówno Agnieszka Kaczorowska jak i Maciej Pela do tej pory nie potwierdzili ani nie zdementowali plotek na swój temat. Teraz paparazzi "przyłapali" gwiazdę "Klanu" na mieście. Minę miała nietęgą.

Agnieszka Kaczorowska "przyłapana" na mieście

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela już od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Niestety, w minioną środę jak grom z jasnego niego w mediach gruchnęła wiadomość, że ich związek to już przeszłość. Portal Pudelek podał informację, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się. Fani pary z pewnością mieli nadzieję, że zakochani zdementują plotki na swój temat jednak do tej pory tak się nie stało. Media huczały o rozstaniu, a Agnieszka Kaczorowska pokazała wymowne nagranie. Z kolei mąż Agnieszki Kaczorowskiej nagle zaskoczył słowami: "Co jeśli wszystko co mówią, to kłamstwo?". Po tym komentarzu Macieja Peli wszyscy zastanawiają się, co tak naprawdę dzieje się z jego relacją z Agnieszką Kaczorowską.

Teraz możemy zobaczyć zdjęcia paparazzi, na których widać nietęgą minę gwiazdy serialu "Klan". Agnieszka Kaczorowska eleganckiej stylizacji wybrała się na miasto i cały czas zerkała na swój telefon lub z kimś rozmawiała.

Zobaczcie sami najnowsze zdjęcia paparazzi!

