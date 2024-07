Ewa Wachowicz pierwszy raz tak szczerze opowiedziała o córce. W rozmowie z "Show" gwiazda programów kulinarnych Polsatu zdradziła jaką jest mamą, jak wychowuje 15-letnią Olę i jaki ma stosunek do jej ewentualnej kariery w show-biznesie.

Ewa Wachowicz jest mamą 15-letniej Oli, która chodzi do trzeciej klasy gimnazjum. Jak mówi gwiazda, Aleksandry nie interesuje świat show-biznesu, co cieszy Wachowicz:

Ewa Wachowicz podkreśla, że Ola jest samodzielną jednostką z silnym charakterem. Dlatego stara się nie ingerować w jej życie. A co jeśli w przyszłości wybierze pracę związaną z show-biznesem? "Będzie to jej świadomy wybór" - odpowiada.

Wachowicz zaznacza, że w show-biznesie brakuje dobrych przykładów dla młodych dziewczyn. Tu wymienia m.in. Miley Cyrus, która szokuje swoim zachowaniem wszystkich:

Ostatnio zobaczyłam jej zdjęcia topless ze sztucznym penisem. Podobno to była artystyczna sesja, ale dla mnie to było porno. Ona ma 23 lata. Coś tu jest nie tak. Pamiętam ją sprzed lat, kiedy była ulubioną gwiazdką Disneya. Moja córka oglądała jej serial "Hanah Montana". I teraz jej wizerunek i to, na czym moje dziecko zostało wychowanie, są diametralnie różne. To smutne i żenujące - tłumaczy Ewa Wachowicz.