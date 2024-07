Wszyscy fani, którzy w sobotni poranek czekali na występ Eweliny Flinty w "Dzień Dobry TVN" mogą czuć się rozczarowani, bowiem mocny wywiad Piotra Kraśki pokrzyżował plany wokalistki. Po tym, jak prowadzący "Fakty" zabrał czas antenowy finalistki "Idola", ta opublikowała wymowne oświadczenie na swoich mediach społecznościowych. Czy ma żal do dziennikarza?

Ewelina Flinta wciąż jest aktywna zawodowo. Ostatni czas poświęciła na pracę nad nowym, muzycznym albumem. W sobotni poranek, 1 października, światło dzienne ujrzał jej nowy singiel o nazwie "Frutti Di Mare". Tego dnia wokalistka miała także pojawić się na antenie TVN-u w śniadaniówce "Dzień Dobry TVN", Występ w telewizji miał być idealną okazją do pokazania się szerszej publiczność i przypomnienia swojej twórczości. Ostatecznie jednak tak się nie stało - wszystko za sprawą ostatniego gościa programu - Piotra Kraśki, który opowiadając o depresji i problemach z prawem, zakończył emisję programu w szczerym wywiadzie, tym samym, zabierając cały antenowy czas, przeznaczony dla Eweliny Flinty.

Moglibyśmy się spodziewać, że wokalistka będzie rozczarowana takim obrotem spraw, tymczasem jednak na jej Instagramie pojawiło się oświadczenie, pełne wyrozumiałości, w stronę dziennikarza:

— Drodzy Państwo z ogromną przykrością publikujemy to oświadczenie. Czynnik ludzki okazał się decydujący. Piotrowi życzymy dużo zdrowia. Dobrze, że odważył się powiedzieć, to z czym wiele osób mierzy się na co dzień - skomentowała.