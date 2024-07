Ewa Minge jest jedną z nielicznych polskich projektantek mody, które odnoszą sukcesy za granicą. Kreatorka może pochwalić się, że w jej projektach pojawiały się liczne światowe gwiazdy. Zobacz: Cheryl Cole w kreacji Evy Minge! Światowe media zachwycone

Reklama

Minge ostatnio rzadko wypowiada się w mediach. Wszystko za sprawą tego, iż większość swojego czasu spędza we Włoszech, gdzie w spokoju może pracować nad nowymi kolekcjami. Jednak nam udało się zapytać projektantkę, co sądzi na temat nowego wizerunku Lady Gagi i jej teledysku do singla "Applause" (zobacz).

- Gaga nadal jest Gagą. Fajnie że tym razem nie jest przemalowana pod warstwą kosmicznych malunków. Okazuje się, że pod makijażem kryje się ładna kobieta o łagodnej twarzy. Co do kreacji, to mimo niebieskiej bieli i skrzydełek, nadal trzeszczy w szwach moc piekielna. Ostatnio jest taki trend,że Rihanna zmienia fryzury niemal co tydzień i o tym się pisze. A Gaga całe stylizacje... Moda jak widać jest niezłym orężem pr i szybciej można zmienić kolor włosów, jak nagrać kolejny przebój :))) - powiedziała Ewa Minge w rozmowie z AfterParty.pl

Styl Lady Gagi z pewnością jest bliski sercu Ewy. W końcu Minge, gdy pojawia się publicznie również stawia na wyrazisty wizerunek. Jesteśmy ciekawi, czy sama chciałaby coś uszyć dla wokalistki? Blisko współpracy z Gagą była już Joanna Przetakiewicz. Zobacz: Przetakiewicz zaprojektuje dla Gagi

Reklama

Stylizacja którą skomentowała Ewa Minge: