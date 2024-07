Forbes ogłosił właśnie najnowszy ranking, w którym wskazał najbardziej wpływowe kobiety. Tego typu zestawienia cieszą się ogromną popularnością, a co roku zestawienia nieco ewoluują. Co ciekawe w najnowszym zestawieniu znalazła się nawet jedna Polka. I nie jest to Anja Rubik!

Reklama

Zobacz: Forbes ogłosił listę najpotężniejszych celebrytów. Nie brakuje niespodzianek

Pierwsze miejsca nie były aż takim zaskoczeniem. Liderką została kanclerz Niemiec, Angela Merkel, a drugie miejsce przypadło w udziale Hillary Clinton. Trzecie miejsce na podium otrzymała żona Billa Gates'a - Melinda Gates. Przebojowa Michelle Obama znalazła się dopiero na 10. miejscu, ale zaskakujące jest 40. miejsce polskiej premier, Ewy Kopacz. Polityk wyprzedziła nawet Angelinę Jolie i królową Elżbietę II.

Z kolei Beyonce znalazła się na 21. miejscu, a Shakira dopiero na 80. Zaskoczeni?

Zobacz na Polki.pl: Niemal nagie Beyonce, Kim Kardashian i Jennifer Lopez na Gali Met 2015



Zobacz także