Ewa Farna na każdym kroku podkreśla jak ważna jest dla niej rodzina i przyjaciele. Każdą wolną chwilę stara się spędzać z najbliższymi. Wokalistka ostatnio pochwaliła się zdjęciem z niedzielnego odpoczynku z siostrą. Pokazała się na nim bez makijażu. Zobacz: Farna pokazała się bez makijażu. Tak spędza wolny czas z młodszą siostrą

Teraz artystka postanowiła solidnie przygotować się do świąt. W przerwie między koncertami wraz z siostrą tworzy wielkanocne ozdoby. Obie zaczęły od pisanek, a Farna na Facebooku pochwaliła się zdjęciem w trakcie ich malowania. Co ciekawe do przyozdobienia jajek wybrały lakiery do paznokci, a nie zwykle farby. Widać, że świetnie się razem bawią, a młodsza siostra Farnej jest przeszczęśliwa, że może spędzić czas z ukochaną siostrą.

Jaki będzie efekt końcowy?

