W zeszłym tygodniu Ewa Farna obwieściła światu, że zaraz po egzaminach wylatuje do USA. Najwyraźniej sesja zakończyła się pozytywnie, bo właśnie gwiazda pochwaliła się fotkami z wyjazdu. Ewa w ciągu najbliższych kilku dni odwiedzi największe ośrodki polonijne w Ameryce i zagra kilka koncertów. Przypomnijmy: Farna leci podbijać Amerykę

W podróży za Ocean towarzyszy jej 17-letni brat Adam. Jak widać Ewa stara się być dobrą starszą siostrą. W końcu torzeba mieć gest, aby zafundować wakacje młodszemu rodzeństwu, które przecież czasami nieznośne.

- New York!! Are U ready for us?!:-D Farna and her bro are coming!!!!!- napisała Ewa na Facebooku komentując zdjęcia.