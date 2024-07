Ewa Farna święci tryumfy nie tylko w Polsce, ale i w Czechach, gdzie uznawana jest za największą gwiazdę ostatnich lat. Podczas jednego z ostatnich wywiadów w czeskiej telewizji, młoda artystka postanowiła opowiedzieć o problemach, jakie musi pokonywać w drodze do Warszawy…

Farna przyznała, że ze względu na okropne drogi odradza Czechom przyjazdy do Polski! Piosenkarka dodała również, że do Warszawy najlepiej dostać się samolotem, albo jechać przez Niemcy.

Myślicie, że Farna przesadziła? Oceńcie sami!

