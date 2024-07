Promocja nowej płyty Ewy Farnej "(W)inna" ruszyła pełną parą. Wokalistka występuje z nowym materiałem, udziela wywiadów i opowiada o albumie, który jest ponoć najdojrzalszy w jej karierze. Choć sama potrafi też na jego temat zażartować. Przypomnijmy: Grafik namęczył się przy okładce płyty

Z kolei dziś w "Dzień Dobry TVN" wyemitowano materiał, w którym Ewa pokazała swoje ulubione miejsca w czeskiej Pradze. Piosenkarka nagrywała tam swoją najnowszą płytę, brała też udział w promocyjnych sesjach zdjęciowych i... wystąpiła na koncercie zespołu kolegi.

Tak, to prawda, zakochałam się. Zakochałam się w Pradze. Jeżdżę tutaj od 12 roku życia w sprawach zawodowych, bo mam tutaj zespół, studio i mój cały team. Do centrum miasta przechadzam się, gdy mam ochotę na jakieś przemyślenia. Jest tutaj więcej turystów niż Czechów, więc zazwyczaj nikt mnie nie rozpoznaje i to jest super - powiedziała.