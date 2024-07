Ewa Farna na zakupach w centrum handlowym

1 z 15

Ewa Farna przyłapana przez paparazzi

Ewa Farna postanowiła umilić sobie jesienny dzień wyprawą na zakupy. Artystka buszowała po sklepach w poszukiwaniu nowych ubrań, kosmetyków i... bielizny.

Ewa Farna na zakupach w Warszawie

Piosenkarka chętnie zaglądała do sklepów popularnych sieciówek, co nie powinno nikogo dziwić, bo artystka nie należy do gwiazd, które noszą luksusowe marki. Woli ubrania z popularnych sklepów, jak jej rówieśniczki. Fotoreporterom udało się uchwycić moment, jak wokalistka wybierała stanik. Przy kasie gwiazda sięgnęła po portfel, z którego wyjęła naprawdę pokaźny plik gotówki! Jesteśmy w szoku, że Ewa nie boi się nosić przy sobie tak dużych pieniędzy. Musicie to zobaczyć!

Ewa niedawno zaskoczyła swoich fanów, pokazując swoje zdjęcia z dredami. Była to jedynie stylizacja, bo Ewa nadal ma proste, długie włosy.