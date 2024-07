Ewa Farna gratuluje Dodzie występu ze Slashem! Ewa doceniła, że Doda stanęła na scenie z gwiazdą światowego formatu. Dodała też swoje zdjęcie z chłopakiem, który do złudzenia przypomina byłego gitarzystę Guns'n'Roses. Domyślacie się o co chodzi? Zobaczcie, co napisała na Facebooku!

W piątek w łódzkiej Atlas Arenie spełniło się jedno z marzeń Dody. Artystka dzięki fance zaśpiewała na jednej scenie ze Slashem. Ten występ wywołał wiele emocji, ale jedno jest pewne - Rabczewska pokazała na co ją stać! Ewa Farna w czwartek zamieściła wpis na Facebooku, w którym gratuluje Dodzie. Żartuje też, że ona ma swojego Slasha w osobie Martina Chobota, swojego chłopaka, który fryzurą rzeczywiście przypomina kultowego gitarzystę. Co napisała młoda gwiazda?

Każdy ma takiego Slasha, na jakiego zasługuje:-D. Chociaż ja bym nie wymieniła, to wielkie gratulacje Doda! Rock on;-)

My również gratulujemy! Dodzie występu, Ewie - poczucia humoru (a Martinowi - dziewczyny:)

Podobał Wam się występ Dody ze Slashem?