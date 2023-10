Agnieszka Kotońska jest jedną z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem", a jakiś czas temu przeszła spektakularną metamorfozę. Teraz w rozmowie z Party.pl Agnieszka Kotońska przyznała, że jest wielką fanką Dody i nawet chciała być taka jak ona. Odniosła się też do życia miłosnego artystki. Padły zaskakujące słowa...

Agnieszka Kotońska w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską zdradziła, że ona sama jest wielką fanką Dody. Gwiazda hitu TTV dodała też kilka słów na temat związków artystki, o których dotychczas było naprawdę głośno:

Ja zawsze byłam absolutna fanką Dody - powiedziała wprost Agnieszka Kotońska i dodała: Ja Dodę kocham za charakter, za podejście do życia, za charyzmę, za to, że nie boi się mówić co myśli, za to, że jest szczera, za to, że jest sobą. Po prostu ona pokazuje siebie taką, jaką jest. (...) Ja swego czasu też chciałam być jak Doda.