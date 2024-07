Doda wystąpiła ze kultowym gitarzystą Slashem podczas piątkowego koncertu muzyka w Polsce. W łódzkiej Atlas Arenie Doda i Slash wykonali razem hit Guns'n'Roses "Sweet Child O'Mine" (koniecznie zobaczcie wideo z występu!). Występ Dody był zaskoczeniem dla wszystkich! Tylko nam gwiazda zdradziła, jak do niego doszło.

Doda wystąpiła ze Slashem dzięki fance!

Okazuje się, że występ zorganizowała fanka Dody!

Wszystko dzięki mojej fance, która jest przyjaciółką Slasha. Pokazała mu nagranie, na którym śpiewam "Sweet Child O' Mine" i spodobało mu się! Kiedy mój manager koncertowy obwieścił mi, że zaraz zadzwoni do mnie Slash, byłam w szoku. Gdy w końcu zadzwonił, przyznaję, że trochę zwaliło mnie z nóg.

Okazuje się, że Doda utrzymywała cały występ w tajemnicy!

Wszystko zaczęło się podczas tegorocznych wakacji. Wtedy miała miejsce pierwsza rozmowa. Od tamtej pory cały czas musieliśmy to utrzymywać w tajemnicy. Do koncertu nie wiedział o występie nikt, nawet moja mama! Spędziliśmy ze Slashem wspólnie kilka godzin i mieliśmy tylko jedną próbę!

Co Slash powiedział Dodzie?

Co Slash myśli o Dodzie? Był zachwycony! Cały czas powtarzał piosenkarce: "Your voice is powerful" czyli "Twój głos jest potężny".

A co Doda myśli o Slashu?

Jest wspaniały! Przesympatyczny i lubi się przytulać:)))))

Mamy nadzieję, że Dodzie uda się namówić Slasha na duet na jej nowej płycie! To byłby hit!

Doda ze Slashem w garderobie

Doda ma nie tylko powerful voice:) Jesteśmy przekonani, że Slash był zachwycony również jej seksowną figurą!

Slash zawsze słynął nie tylko z tego jak gra, ale też z burzy loków i... papierosa, którego trzymał w ustach przez cały koncert:)