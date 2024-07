Zagraniczne media o duecie Dody i Slasha!

Doda wystąpiła ze Slashem i o tym nietuzinkowym duecie mówi teraz cały świat! Dowody? Na wielu zagranicznych muzycznych portalach pojawiły się informacje na temat ich wspólnego występu. W końcu nawet sam legendarny gitarzysta podziękował piosenkarce za jej świetny wykon!

O duecie Dody i Slasha napisały m.in. portale triplem.com oraz blabbermouth.net. W każdym z nich Doda została przedstawiona jako jedna z największych polskich gwiazd muzyki, która w naszum kraju osiągnęła już wszystko. Wspominano również o jej związku z Nergalem, liderem zespołu Behemoth. Wśród komentujących pojawiały się głównie pozytywne komentarze. Zagraniczni internauci docenili jej silny wokal i interpretację.

Czy duet ze Slashem otworzy Dodzie drzwi do zagranicznej kariery? W końcu o jej sukcesach świat słyszał już nie raz - m.in. w przypadku Eurowizji czy po jej coverze hitu "Titanium".

Trzymamy więc kciuki, aby w końcu to się udało!

Last night in Ludz was awesome! Special thank you to @DodaQueen for making a special trip from Warsaw. Dziękuję! iiii]; )'

Posted by Slash on 21 listopada 2015