Ewa Farna 12 sierpnia skończy 30 lat i właśnie pochwaliła się nowym utworem i zaskoczyła letnią metamorfozą. Czyżby artystka przed okrągłymi urodzinami zdecydowała się na odważny krok i naprawdę spektakularną metamorfozę? W takim kolorze włosów gwiazda do tej pory się nie zaprezentowała!

Reklama

Ewa Farna zaskoczyła metamorfozą przed 30 urodzinami

Ewa Farna jest jedną z gwiazd, które mocno wspierają ruch body positive i od czasu do czasu zaskakuje metamorfozami. W tym roku piosenkarka kończy okrągłe 30. urodziny i z tej okazji przygotowała dla swoich fanów niespodziankę i zaprezentowała fragmenty nowej piosenki. Ten letni energetyczny utwór już zachwycił internautów, którzy nie ukrywają, że nie mogą przestać go nucić, a na uwagę zasługuje jeszcze jeden szczegół. Chodzi o fryzurę gwiazdy! Ewa Farna w platynowym blondzie to dopiero niespodzianka.

Wszystko Ci pasuje Ewa ;) Ale Ty jesteś ładna ! Pasują ci te włosy. !:D Ślicznie Ewka!!! ????

Zobacz także: Ewa Farna zaskoczyła fryzurą z grzywką i odnosi się do krytyki! "Czytałam o tym, że fryzura nieudana"

Ewa Farna od lat jest wierna długim, ciemnym włosom. Jakiś czas temu artystka mocno je skróciła, ale szybko wróciła do dawnej długości, jednak platynowego blondu gwiazda jeszcze nie miała. Długie, jasne włosy i grzywka odjęły lat i idealnie wpisują się w klimat letniego przeboju. Podoba Wam się ta zmiana?

Zobacz także: Ewa Farna po latach zdradza szczegóły wypadku: "Dwa razy dachowałam. Wszędzie miałam szkło"

To jasne, że platynowe włosy Ewy Farnej to jedynie peruka, ale trzeba przyznać, że nawet tak ekstremalna zmiana pasuje piosenkarce, o czym wprost piszą jej fani.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

VIPHOTO/East News