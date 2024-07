Ewa Chodakowska zaapelowała do swoich fanek o wsparcie. Co się stało? Przecież zwykle to trenerka jest oparciem dla tysięcy polskich kobiet, które nie tylko motywuje do pracy nad ciałem, ale również wspiera w realizacji własnych celów. Jednak tym razem role się odwróciły i słynna trenerka sama potrzebuje słów otuchy. Na jej Facebooku pojawił się emocjonujący, niemal dramatyczny wpis z prośbą o wsparcie i modlitwę. Fan page popularnej trenerki zgromadził niemal dwa miliony fanów, więc Ewa może liczyć na naprawdę spory odzew na swoją prośbę. Polecamy: Wsparcie dziecka w chorobie. Bliskość, szczerość i poczucie bezpieczeństwa

Próbuje się uśmiechać i nie potrafię .. Tak wiele z Was potrzebuje wsparcia .. Na chwile obecną nie potrafię .. Muszę być szczera , bo inaczej eksploduje .. Otrzymałam bardzo smutne wieści od mojej rodziny .. Wybaczcie mi, ale przez następne dni całą swoją uwagę i energię chce skupić na najbliższej mi osobie, którą kocham nad życie .. Liczę na Waszą wyrozumiałość i modlitwę .. Wierze, ze wszystko będzie dobrze .. - napisała Ewa Chodakowska w Internecie.

Trenerka nie zdradziła szczegółów. Prawdopodobnie chodzi o zły stan zdrowia kogoś z jej rodziny. Fanki gwiazdy fitnessu natychmiast ruszyły z odzewem. Pod wpisem Chodakowskiej pojawiło się mnóstwo komentarzy ze słowami wsparcia.

Trzymaj się! Będzie dobrze! Musi być! Skup swoją uwagę na tym co najważniejsze, trzymam kciuki za pozytywne wieści :) ściskam życzę Tobie i Twojej rodzinie dużo sił, nadziei i przede wszystkim zdrowia! Życzę Tobie i Bliskim dużo Sił, Zdrowia i Nadziei że będzie dobrze :) Co by się nie działo, najlepiej trudne momenty przeżywać z najbliższymi bo tylko oni się liczą! wspieram Serduchem i pozytywnymi myślami. Trzymaj się Ewa, skup uwagę na rodzinie. Każda z nas to zrozumie! Poświęcasz tu tyle czasu i uwagi, ze powinniśmy mieć naładowane akumulatory by chwile dać radę bez Twojego trzymania nas za rękę. Ogromne uściski dla Ciebie i Twojej rodziny!

Redakcja Party.pl również dołącza się do tych słów!

