W marcu 2024 roku ruszył nowy format „MasterChef nastolatki”. Nowość z wiosennej ramówki TVN zdążyła wywołać już sporo emocji. W kulinarnym show o tytuł najlepszego kucharza lub kucharki walczą nastolatkowie. Jedną z uczestniczek produkcji była Martyna Wzorek. Pochodząca z Kielc dziewczyna po wzięciu udziału w programie ujawniła, że zmaga się z mukowiscydozą. Ciężka choroba od lat wyniszcza jej organizm. Okazało się, że stan 16-latki znacznie się pogorszył. Wzorek wylądowała w szpitalu. Stacja TVN i mama dziewczynki apelują o pomoc.

Widzowie „MasterChef nastolatki” mieli okazję przyglądać się zmaganiom Martyny Wzorek aż do piątego odcinka, po którym dziewczyna pożegnała się z programem kulinarnym. Walcząca o tytuł najlepszej kucharki uczestniczka opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że 16-latka zaczęła czuć się gorzej i wylądowała w szpitalu. Jej mama założyła zbiórkę pieniędzy na kosztowne leczenie dziecka. Sprawę nagłośniła stacja TVN, która zachęca internautów do pomocy w walce o życie dziewczyny.

Pobyt w szpitalu, leczenie, wymagająca dieta wysokokaloryczna, dojazdy i kolejne, dochodzące problemy generują coraz to nowsze koszty, dlatego postanowiłyśmy prosić o pomoc w sytuacji, gdy szpital staje się drugim domem

O swojej chorobie Martyna Wzorek z „MasterChef nastolatki” dowiedziała się siedem lat temu. Uczestniczka pierwszej edycji nowego formatu kulinarnego TVN obecnie zmaga się z serią objawów, które zaburzają jej normalne funkcjonowanie. To natomiast wiąże się z częstymi wizytami w szpitalu. W tej nierównej walce pomaga jej mama, Justyna.

Zmiany w płucach, ciągła zbyt niska waga w porównaniu do rówieśników, niższy wzrost, postępująca marskość wątroby, zdiagnozowana cukrzyca CFRD po dwóch latach od diagnozy mukowiscydozy odbierały po kolei chęć życia, znajomych, coraz częściej sięgały po młody organizm, podcinały skrzydła, każąc leżeć samotnie w szpitalnej sali z mnóstwem wenflonów i kolejnymi ograniczeniami. Po kolei eliminowały z życia szkolnego, doprowadzając finalnie do decyzji o nauczaniu indywidualnym i praktycznie totalnej izolacji poza zajęciami praktycznymi, kiedy to mogła spotkać się z koleżankami i kolegami, czując się pełnowymiarową uczennicą

