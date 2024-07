Ewa Chodakowska może zarabiać ponad 50 tysięcy złotych za jeden wpis na portalu społecznościowym! Tak przynajmniej twierdzi Super Express, który opublikował listę gwiazd, które mogą liczyć na najwyższe stawki za reklamowanie produktów na swoich profilach na Facebooku czy Instagramie. Zestawienie powstało na podstawie raportów firm Sotrender i NapoleonCat.

Według informacji tabloidu, to właśnie Ewa Chodakowska może żądać najwięcej pieniędzy za wpis i reklamę. A kto zajął 2 miejsce w zestawieniu SE? Anna Lewandowska!

Żona Roberta Lewandowskiego od potencjalnego reklamodawcy może zażądać 50 tysięcy złotych.

40 tysięcy złotych- tyle może kosztować wpis na profilu Magdy Gessler.

Kto jeszcze trafił na listę najwyżej wycenianych gwiazd? Zobaczcie sami!

1. Ewa Chodakowska- ponad 50 tysięcy złotych

2. Anna Lewandowska- 50 tysięcy złotych

3. Magda Gessler- 40 tysięcy złotych

4. Martyna Wojciechowska- do 40 tysięcy złotych

5 Cleo- do 40 tysięcy złotych

6. Małgorzata Kożuchowska- 30 tysięcy złotych

7. Kuba Wojewódzki- 30 tysięcy złotych

8. Anja Rubik- 25 tysięcy złotych

9. Joanna Krupa- 20 tysięcy złotych

10. Natalia Siwiec- do 20 tysięcy złotych

Waszym zdaniem, ponad 50 tysięcy złotych dla Ewy Chodakowskiej za jeden wpis w sieci to dużo czy mało?

