Ewa Chodakowska pomimo silnej konkurencji, pozostaje najpopularniejszą trenerką fitness w Polsce. Instruktorka może pochwalić się dużymi sukcesami: jej książki stają się bestsellerami, a na treningi przychodzą prawdziwe tłumy. Nic dziwnego, że kolejnym krokiem w jej karierze jest podbój innych krajów. Przypomnijmy: Chodakowska ma szansę przejść do historii. Wszystko za sprawą ciekawego pomysłu

Gwiazda poczyniła w tym celu pierwsze poważne kroki. Jak informuje "Party", Ewa i jej mąż świętowali rocznicę ślubu w Londynie. Chodakowska połączyła jednak przyjemne z pożytecznym: poprowadziła tam dwa treningi, na które przyszło ponad 700 osób. To jednak nie wszystko. Trenerka planuje otworzyć w stolicy Wielkiej Brytanii swój pierwszy klub, a także całą filię w Polsce. Może liczyć na rekomendację znanych gwiazd - m.in. Agnieszki Szulim czy Beaty Sadowskiej, które ostatnio dołączyły do 200 klientem warszawskiego Be Active.

Znając Ewę, na pewno dopnie swego i już niedługo podbije także Anglię.

Ewa Chodakowska podczas charytatywnego biegu: