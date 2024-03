Co to był za wieczór! Wygląda na to, że jurorka nowego programu "Drag me out" bardzo dobrze czuje się w środowisku drag queen. We wtorkowy wieczór aktorka zabalowała w jedynym z warszawskich klubów. Uśmiech z jej twarzy nie schodził nawet na moment, ale gwoździem imprezy było jej wejście na scenę. Aktorka dała niezły popis!

Anna Mucha szalała w klubie LGBT

Anna Mucha została jurorką jedynego w swoim rodzaju programu "Drag me Out", w którym znane nazwiska: Tomasz Karolak czy Michał Mikołajczyk próbują swoich sił w dragu. Ostatni odcinek show wzbudził wiele emocji po tym, jak Anna Mucha surowo oceniła Tomasza Karolaka, co wywołało niemałe poruszenie wśród widzów.

To jednak nie koniec wrażeń! We wtorkowy wieczór Anna Mucha wybrała się do jednego z warszawskich klubów, gdzie bawiła się wśród uczestników programu "Drag me out". Na scenie zaprezentowała nawet swoje umiejętności wokalne w repertuarze Violletty Villas.

Musicie zobaczyć fotki z imprezy!

