W sierpniu 2021 roku Krzysztof Ibisz po raz trzeci wziął ślub. Jeden z najpopularniejszych konferansjerów w Polsce postanowił ułożyć sobie życie razem z Joanną Kudzbalską, którą widzowie mogli poznać w programie "Top model". Para przez długi czas ukrywała swój związek przed dziennikarzami, aż wreszcie pochwaliła się łączącą ich relacją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rok później fanów spotkała jeszcze większa niespodzianka. Krzysztof Ibisz w czerwcu 2022 roku ogłosił, że po raz trzeci zostanie ojcem. Miesiąc później na świat przyszedł mały Bory. Najwyraźniej miłość między prowadzącym a Joanną Kudzbalską kwitnie. Para właśnie świętowała swoją drugą rocznicę ślubu. Nie zgadniecie, dokąd się wybrali.

Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska świętują drugą rocznicę ślubu na sali treningowej

Jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu, która poprowadzi każdą imprezę, nie zwalnia tempa. Niedawno Krzysztof Ibisz został prowadzącym "The Real Housewives Warszawa". Prezenter cały czas dba o formę, by prezentować odpowiedni poziom na scenie. Zdrowy tryb życia to coś, co wyznaje także jego ukochana. Para pokazała, co robi w rocznicę ślubu.

Małżeństwo postanowiło spędzić kilka dni na warsztatach jogi. Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska w swoje wielkie święto zadbali o swoje ciała. Prezenter opublikował na Instagramie zdjęcie z sali treningowej. Oczywiście nie zapomniał o uroczych życzeniach dla żony. Padło sporo słodkich słów.

Moja Asia, moja miłość, moje szczęście, moja żona, moja przyjaciółka, mama naszego Boryska. Dziś druga rocznica naszego ślubu. Uczciliśmy ją kilkudniowymi warsztatami jogi. Coś dla ciała i ducha. Dla nas. Pozdrawiamy — czytamy we wpisie.

My również dołączamy się do życzeń z okazji drugiej rocznicy ślubu Krzysztofa Ibisza i Joanny Kudzbalskiej.

