Mocna wymiana zdań na Instagramie Ewy Chodakowskiej! A poszło o jedno zdjęcie. Trenerka zamieściła na swoim profilu zdjęcie z torbą z logo modnego butiku. Gwiazda chętnie robi tam zakupy. Opis zdjęcia skierowany do obserwatorek Ewy Chodakowskiej miał na celu przekonanie ich, że nie warto kupować podróbek. Ewa napisała:

Słuszny w założeniu apel wywołał jednak skrajne emocje. Jedna z internautek dodała bardzo zdecydowany komentarz:

Tylko że jak się zarabia 1500zl miesięcznie to takie sklepy nie wchodzą w grę! Trochę skromności a to że kupujesz oryginalne produkty nie świadczy o wartości człowieka! Ciekawe ile dostałaś że reklamę tego sklepu! Pozdrawiam

Ewa Chodakowska nie przeszła obok tej opinii obojętnie. Trenerka odpowiedziała internautce:

Kinga , słucham ?? Popierasz kradzież i oszustwo ??? No ładny przykład!! Kiedy nie mogę sobie pozwolić na oryginalny produkt kupuje tani produkt, ale NIGDY podrabiany !! Kazdy projektuje swoje życie po swojemu, zaglądanie ludziom do portfela i rozliczanie ich z zarobków nie poprawi Twojej sytuacji .. Ja zaczynałam od mycia szyb na stacji benzynowej .. Nie zawsze było mnie stać na oryginalne rzeczy , ale zawsze brzydziłam sie kradzieżą !! To sie z domu wynosi . (pisownia oryg.)

Ewy tłumaczy, że bardzo ciężko pracowała na to, by móc dzisiaj żyć w ten sposób:

widzę ze co poniektórym sie wydaje , ze mi sie "udało" , ze ...wygrałam?? Dostałam ?? Cos mi przyszło łatwiej ?? Babeczki !! KAZDA Z WAS TUTAJ MOŻE MOEC WSZYSTKO !!! Wystarczy przekonania kim sie jest, dokąd sie zmierza, co chce sie osiągnąć !! Działanie niestrudzone pomimo strachu .. Upadanie , otrzepywanie kolan, wycieranie zakrwawionego nosa i rozpoczęcie wszystkiego raz jeszcze tym razem mądrzej o kolejne doświadczenie .. Nie znam takiej osoby której sie cos PRZYPADKIEM UDAŁO !! Nie znam takiej osoby, która osiągnęła sukces za podjęciem pierwszej próby !! I nie znam osoby, kotra osiągnęła sukces zaglądając innym do talerza .. Mnie ludzie sukcesu INSPIRUJĄ !! W życiu nie smialabym komuś wytknąć tego co ma !!! Wstyd !! [pisownia oryginalna]