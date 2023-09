Joanna Opozda błyskawicznie odpowiedziała na zarzuty Antka Królikowskiego, który twierdzi, że przelewała sobie pieniądze z ich wspólnego konta, choć głównie to on wpłacał tam pokaźne sumy. Na potwierdzenie swoich słów aktor pokazał screeny z przelewów, teraz głos w sprawie zabrała sama Joanna, ostro twierdząc, że to manipulacja: To było do przewidzenia. Druga strona robi to, w czym się czuje najlepiej. Kłamie, wybiela się, wymyśla niestworzone historie, które nijak mają się do rzeczywistości - pisze Opozda. Poznajcie szczegóły. Opozda i Królikowski oraz wzajemne oskarżenia o manipulacje Medialna afera z udziałem Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego przybiera na sile. Wzajemne oskarżenia o manipulacje i kłamstwa nie ustają. Kiedy Opozda zarzuciła Królikowskiemu, że nie płaci alimentów na syna, ten nie pozostał jej dłużny. Opublikował długie oświadczenie, w którym padły mocne słowa. Antek stwierdził, że Joanna w dużej skali przywłaszczała sobie zarabiane przez niego pieniądze , przez to komornik zajął jego konto. Jednocześnie stwierdził, że była partnerka chce go zniszczyć i nie może pogodzić się z ich rozstaniem, on sam zaś zaczął nowe życie i jest szczęśliwy. Kilka minut po oświadczeniu Antka, głos w sprawie zabrała Opozda. Aktorka na początku wyjaśniła sprawę alimentów - twierdzi, że ojciec Vincenta nie płacił ich na czas: Alimenty zasądził sąd, nie ja. Przyjrzał się Twoim zarobkom i ustalił odpowiednią kwotę. Gdybyś był przyzwoitym człowiekiem i płaciłbyś co miesiąc alimenty na czas, komornik nie zająłby Twojego konta, to chyba oczywiste. Ile razy próbowałam się z Tobą dogadać? Ile razy mój prawnik próbował się z Tobą skontaktować? O prawdziwym życiu nie masz wielkiego pojęcia, prawdziwe życie to nie jest wieczna impreza. Nigdy nie zmieniłeś naszemu dziecku pieluchy, nigdy nie wstawałeś do...