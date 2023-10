Patrząc na najnowszą stylizację Ewy Chodakowskiej z pewnością można powiedzieć, że lato w pełni! Gwiazda została sfotografowana przez paparazzi na spacerze z mężem. Nie zabrakło soczystego pocałunku, ale uwagę zwraca wspominany wcześniej strój trenerki, a zwłaszcza jej crop-top. Zobaczcie najnowsze zdjęcia gwiazdy z mężem.

Ewa Chodakowska w stylizacji za kilkaset tysięcy

Ostatnio Ewa Chodakowska miała spore powody do radości. Podczas gali charytatywnej zorganizowanej przez Omenę Mensah i jej męża, Rafała Brzoskę, to aukcja Chodakowskiej (a mianowicie Tydzień Metamorfozy na Meldiwach) okazała się największym sukcesem w historii i została wylicytowana za 2 miliony złotych.

Teraz Ewa i jej mąż, Lefteris Kavoukis, zostali sfotografowani przez paparazzi na wizycie w popularnej warszawskiej restauracji, krótkim spacerze i zakupach. Musicie zobaczyć stylizację trenerki.

Ewa Chodakowska wie, co modne! Na wyjście do knajpy z mężem wybrała naturalny look, rezygnując z biustonosza. Bardzo krótki crop-top z dekoracyjnym wiązaniem na brzuchu mógł przyciągać uwagę przechodniów, podobnie jak jeansy z szerokimi nogawkami - must-have tego sezonu. Chodakowska zdecydowała się na markę Palm Angels.

Całość uzupełniły... piekielnie drogi dodatki. Chodakowska miała ze sobą torbę Hermes Birkin (jej ceny zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych) oraz zegarek marki Rolex (to również wydatek około 70-90 tysięcy złotych za podobny model).

Ewa Chodakowska na koniec spaceru pocałowała męża i wsiadła do swojego auta, Mercedesa G63 AMG, wartego około milion złotych. Więcej zdjęć poniżej.

