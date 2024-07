W ostatnich miesiącach Polki pokochały zdrowy styl życia. W jednej chwili dwie najpopularniejsze trenerki Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska wyrosły na czołowe gwiazdy w naszym kraju, które zasypywane są kolejnymi propozycjami reklamowymi. Ewa istnieje na rynku dłużej niż jej rywalka, ale każda z nich zdołała już zdobyć wierne grono fanów. Media chętnie je do siebie porównują i zestawiają porównując ich umiejętności i osiągnięcia. Przypomnijmy: Lewandowska: "Nie jestem drugą Chodakowską"

Podczas spotkania z Ewą zapytaliśmy ją o stosunek do Lewandowskiej. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu w jej kierunku padły pochwały. Co więcej - Chodakowska liczy na współpracę ze swoją "rywalką", bowiem dostrzega w niej cechy, które mogą być pomocne w zawodzie, który obie wykonują.



Mam nadzieję, że Ania znajdzie dużo czasu, siły i dużo chęci do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby motywować i wspierać. Ania jest mistrzynią karate, mam nadzieję, że nie będzie odbierała tutaj promowania zdrowego trybu życia jako rywalizacji ze mną, tylko jako współpracy, bo ona ma... ona wykonując swój zawód walczy, a ja chciałabym żebyśmy walczyły razem i liczę na to, że będziemy się tutaj wzajemnie wspierać. Życzyłabym sobie tego, żeby takich osób było coraz więcej , w Stanach takich trenerów jest mnóstwo, więc mam nadzieję, że Polska też się otworzy na osoby, które chcą motywować - zdradza.