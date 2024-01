Roksana Węgiel wyjechała do Omanu, gdzie spędziła swoje 19-ste urodziny. Na wakacjach towarzyszy jej Kevin Mglej. Wygląda na to, że to będzie ich mała tradycja, ponieważ tuż po 18-stce też wyjechali razem na urlop. Roxie Węgiel opublikowała właśnie serię zdjęć z gorącej lokalizacji.

Wyglądasz jak z Pinteresta - napisała jedna z fanek.

Komplementów nie szczędził także narzeczony piosenkarki.

Roksana Węgiel na wakacjach w Omanie

Kilka dni temu obchodziła 19-ste urodziny. W domu na Roksanę Węgiel czekała impreza niespodzianka. Jednak to był dopiero wstęp to świętowania urodzin idolki nastolatek. Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyjechali na wakacje. W sieci pokazują, jak spędzają czas w Omanie. Narzeczony młodej gwiazdy nie ukrywa zachwytów nad ukochaną. Opublikował kilka jej zdjęć, dodając wymowny opis:

Piękna, cudowna, wspaniała, urocza ach i och

Instagram @roxie_wegiel Instagram @roxie_wegiel

Roksana Węgiel również podzieliła się zdjęciami z odpoczynku. Na zdjęciach z wakacji wygląda jak milion dolarów. 19-latka gorące wieczory spędza w eleganckich stylizacjach. Opublikowała zdjęcia w czarnej sukience, która mocno podkreśliła jej wysportowaną sylwetkę, na którą ciężko pracuje na siłowni cały rok.

Możecie jej nie lubić, ale musicie przyznać że jest piękna - napisała jedna z fanek.

Roksana Węgiel może liczyć na komplementy nie tylko od Kevina Mgleja ale również od swoich fanów, którzy nie potrafili przejść obojętnie obok jej wakacyjnych fotek:

Prześliczna!❤️

Śliczne widoki i śliczna Roksana????

Zaleciało vibe'm wakacji????

Jaka śliczna ❤️????

Też zamarzyliście o wakacjach, patrząc na te zdjęcia?

