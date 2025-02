To szczególny dzień dla fanów kultowego już serialu Davida Lyncha. „Diane, 24 lutego, 7:30. Wjeżdżam do miasteczka Twin Peaks. 8 km na południe od granicy kanadyjskiej, 19 na zachód od granicy stanu. Po raz pierwszy widzę tyle drzew…”, tak brzmią pierwsze słowa agenta Coopera w jednej z pierwszych scen produkcji, która zmieniła telewizję. Niestety 16 stycznia 2025 roku pożegnaliśmy twórcę tej niezwykłej serii. Lynch odszedł w wieku 78 lat. Oczywiście reżysera pożegnały m.in. gwiazdy „Miasteczka Twin Peaks”. To dzięki niemu Laura Palmer stała się częścią popkultury. Popularna blondynka zginęła w nocy z 23 na 24 lutego 1990 roku. Pytanie o to, kto ją zabił, było jednym z najczęściej zadawanych w latach 90. Co dzisiaj dzieje się z Sheryl Lee, która zagrała zamordowaną miss szkoły? Dlaczego zniknęła z branży?

Sheryl Lee zdobyła sławę z dnia na dzień dzięki „Miasteczku Twin Peaks”

Sheryl Lee zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki roli Laury Palmer w kultowym serialu „Miasteczko Twin Peaks” Davida Lyncha. Choć początkowo jej postać miała pojawiać się tylko na zdjęciach i w retrospekcjach, reżyser zachwycił się jej talentem i postanowił rozwinąć jej wątek. Dzięki temu Lee wcieliła się również w kuzynkę Laury, Madeleine Ferguson, co otworzyło jej drzwi do większej kariery w Hollywood.

Po sukcesie „Miasteczka Twin Peaks” aktorka kontynuowała współpracę z Davidem Lynchem i wystąpiła w filmie „Twin Peaks: Ogniu krocz za mną” (1992), który rozwijał historię Laury Palmer. Później pojawiła się także w takich produkcjach jak „Czerwone Sky”, „Księga Cieni: Blair Witch 2” czy „John Carpenter’s Vampires”. Jednak już od wielu lat Lee nie pojawiła się zarówno na małym, jak i dużym ekranie. Po raz ostatni widzowie mogli zobaczyć ją w 2018 roku w filmie „SquadGoals”.

Problemy zdrowotne zmieniły życie Sheryl Lee

Niestety, pomimo obiecującej kariery, Sheryl Lee zaczęła stopniowo znikać z ekranu. W pewnym momencie media i fani zaczęli się zastanawiać, co stało się z aktorką. Okazało się, że jej życie zawodowe zostało drastycznie zahamowane przez poważne problemy zdrowotne.

Sheryl Lee zdiagnozowano rzadką chorobę, która miała ogromny wpływ na jej życie prywatne i zawodowe. Aktorka przez długi czas zmagała się z osłabieniem organizmu, co uniemożliwiało jej aktywność na planie filmowym. Choroba sprawiła, że musiała zrezygnować z wielu ról i skupić się na walce o swoje zdrowie. Okazało się, że serialowa Laura Palmer zmaga się z neutropenią, objawiającą się niską liczbą białych krwinek.

Choć Lee robiła, co mogła, przez niską odporność nie była w stanie grać regularnie. Z czasem popadła w problemy finansowe. By ratować sytuację, musiała sprzedać nie tylko własny dom, ale także wszelkie pamiątki z czasu kręcenia „Miasteczka Twin Peaks”. Dla fanów był to szok. Jednak gwiazda wyjaśniła, że mimo ogromnej popularności, rola Laury Palmer nie zapewniła jej olbrzymiej fortuny, która pozwoliłaby jej spokojnie żyć.

Starałam się pracować tak dużo, jak tylko mogłam, ale fizycznie nie byłam w stanie wiele wytrzymać, a jeśli wyglądasz na chorego, trudno jest znaleźć pracę – mówiła w wywiadzie dla gazety „Evening Standard”.

Ludzie zawsze zakładają, że jeśli jesteś aktorem, który gra w czymś znanym, to zarabiasz ogromne pieniądze. A to po prostu nieprawda – tłumaczyła.

Sheryl Lee Photoshot/REPORTER

Sheryl Lee dwa razy wychodziła za mąż

Sheryl Lee, mimo swojej popularności w latach 90., zawsze starała się chronić swoje życie prywatne przed mediami. Jednak wiadomo, że aktorka była dwukrotnie zamężna.

Pierwszym mężem Sheryl Lee był fotograf Jesse Diamond, syn znanego muzyka Neila Diamonda. Para doczekała się syna, Elijaha. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem, a aktorka przez wiele lat nie komentowała publicznie swojego życia rodzinnego.

Sheryl Lee koncentrowała się głównie na macierzyństwie i walce z problemami zdrowotnymi. W wywiadach przyznawała, że trudne doświadczenia związane z chorobą nauczyły ją innego spojrzenia na życie. Skupiła się na zdrowiu, równowadze emocjonalnej i duchowym rozwoju.

Obecnie aktorka żyje z dala od blasku fleszy. Choć sporadycznie pojawia się na wydarzeniach związanych z „Miasteczkiem Twin Peaks”, unika rozgłosu i medialnych skandali. Dla fanów pozostaje jednak ikoną telewizji lat 90. i legendarną Laurą Palmer.

