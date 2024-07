Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko święto filmu, ale także swoisty festiwal próżności. Gwiazdy starannie wybierają kreacje na czerwony dywan, by pozować aparatom fotoreporterów z całego świata, a także, by robić sobie selfie i zamieszczać je w sieci. W zeszłym roku mogliśmy obserwować prawdziwy wysyp selfie z Cannes. Najwyraźniej ta nowa moda nie spodobała się organizatorom festiwalu, ponieważ w tym roku wydano oficjalny zakaz tego typu zdjęć. Powiedziano, że selfie są "idiotyczne i groteskowe", więc nie ma na miejsca na tak prestiżowej imprezie. Zobacz: Cannes 2015: Katarzyna Smutniak czaruje na czerwonym dywanie [FOTO]

Reklama

Jednak nie wszystkie gwiazdy dostosowały się do tego zakazu. Piękna Eva Longoria zamieściła na swoim profilu na Instagramie selfie, na którym pozuje w Cannes. Gwiazda postanowiła udokumentować swoją obecność na czerwonym dywanie. Na zdjęciu wygląda na wyraźnie zadowoloną. Uważacie, że nie powinna łamać zakazu?

Zobacz na Polki.pl: Gwiazdy kochają robić sobie selfie!

Reklama