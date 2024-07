Mamy dokładnie wyniki głosowania widzów podczas preselekcji do Eurowizji! W sobotę widzowie zdecydowali, że to Michał Szpak pojedzie do Szwecji reprezentować Polskę na popularnym festiwalu. Wyniki głosowania oburzyły niektórych fanów przegranych artystów. Pojawiła się także petycja o usunięcie artysty z Eurowizji. Teraz Telewizja Polska opublikowała dokładne wyniki po zliczeniu wszystkich głosów. Okazuje się, że pomiędzy Michałem Szpakiem a Margaret, która zajęła drugie miejsce jest aż 11% różnicy! Jak to wygląda procentowo?

Michał Szpak - 35,89%

Margaret - 24,72%

Edyta Górniak - 18,49%

Dorota Osińska - 8,71%

Natalia Szroeder - 4,20%

Kasia Moś - 3,39%

Taraka - 2,26%

Ola Gintrowska - 1,74%

Napoli - 0,59%

W naszej sondzie przeprowadzonej na Party.pl przed polskimi preselekcjami również wygrał Michał Szpak i uzyskał 34%. Tuż za nim znalazła się Margaret, która według naszych czytelników miała tylko jeden procent mniej poparcia. Trzecie miejsce należało do Edyty Górniak 15%, a czwarte do Doroty Osińskiej (10%). Pozostałe miejsca zachowały podobną kolejność. Dalej znalazły się Natalia Szroeder i Kasia Moś, które uzyskały po 3% głosów, po 1% uzyskali Taraka i Ola Gintrowska. W naszym głosowaniu jednak nikt nie zagłosował na Napoli.

Porównanie tych wyników przekonuje do jednego... ja widać nasi czytelnicy są nieomylni! Dziękujemy :)

Michał Szpak był bezkonkurencyjny w preselekcjach do Eurowizji

Margaret uzyskała 11% mniej głosów