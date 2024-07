Damian Rybicki z piosenką "Watchin' You" i Joanna Kaczmarkiewicz z utworem "Fire in your heart" startują w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji 2017. Damian i Joanna to uczestnicy ostatniej 7. edycji "The Voice of Poland", którzy byli w drużynie Natalii Kukulskiej. Wokalista właśnie zareklamowała swoich podpieczonych i ujawniła ich piosenki z którymi zgłosili się do konkursu. Damian Rybicki i Joanna Kaczmarkiewicz nie dostali się do ścisłego finału "The Voice of Poland", tylko Anna Karwan, która również zamierza powalczyć o wyjazd do Kijowa na konkurs Eurowizji.

Co Natalia Kukulska napisała o swoich podopiecznych?

Moi podopieczni z drużyny The Voice of Poland w swoich solowych utworach.

Trzymam kciuki za Joanna Kaczmarkiewicz i Damian Rybicki i ich piosenki, które zgłoszone zostały do preselekcji konkursu Eurowizji.

Zapraszam do odsłuchu:

Joanna Kaczmarkiewicz - "Fire in your heart"

Damian Rybicki - "Watchin' You" A już jutro w Pytanie na śniadanie premiera singla Ania Karwan pt. "W prezencie".- napisała Kukulska na swoim Instagramie.

Posłuchajcie piosenki Damiana Rybickiego "Watchin' You".

Posłuchajcie piosenki Joanny Kaczmarkiewicz "Fire in your heart".

Która piosenek według Was jest lepsza?

Kto ostatecznie wystąpi w koncercie preselekcji do Eurowizji 2017 dowiemy się dziś.

Damian Rybicki ma szeroką skalę glosu, moze śpiewac jak kobieta i jak mężczyzna.

Joanna Kaczmarkiewicz to młodziutka wokalistka.

Natalia Kukulska wspiera wszystkich swoich podobpiecznych z "The voice of Poland", choć głównie jej myśli teraz krążą wokół córeczki miesięcznej Laury.