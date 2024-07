To już pewne! Jak poinformowała Telewizja Polska, polski kandydat na Eurowizję zostanie wyłoniony już 18 lutego. Podobnie, jak w zeszłym roku wyłonią go jurorzy i widzowie. Kto zasiądzie w jury? Otóż zadecydują o tym Alicja Węgorzewska, Maria Sadowska, Robert Janowski, Włodek Pawlik i Krzesimir Dębski. Gospodarzem jak zawsze będzie Artur Orzech. (TUTAJ ZNAJDZIESZ CAŁĄ LISTĘ KANDYDATÓW DO POLSKICH PRESELEKCJI)

Doda wystąpi na Eurowizji? Na oficjalniej stronie Telewizji Polskiej pojawiła się również informacja, że podczas krajowych eliminacji zobaczymy także Dodę. Ale już uspokajamy, bo artystka wystąpi tylko w roli gościa i zaśpiewa swoje największe przeboje. Oprócz niej widzowie będą mogli posłuchać Oliwii Wieczorek, która reprezentowała nasz kraj podczas Eurowizji dla dzieci.

Koncert krajowych eliminacji już 18 lutego o godzinie 20.30 w TVP!

Czy Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę?