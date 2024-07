Margaret znowu będzie próbować sił w preselekcjach na Eurowizji? Jak napisał zagraniczny blog muzyczny josepvinaixa.com Margaret już za kilka dni, bo 27 stycznia wypuszcza nowy singiel "Over You". Piosenka ma być zapowiedzią nowego albumu artystki. Wtedy też ma zostać ogłoszona lista polskich kandydatów, którzy powalczą o wyjazd na konkurs Eurowizji 2017. Dlatego spekuluje się, że Margaret znowu powalczy nową piosenką o reprezentowanie nas na Ukrainie.

Reklama

Margaret pojedzie na Eurowizję?

Kto już ujawnił się, że chce pojechać na Eurowizję 2017? Mateusz Maga, Gosia Andrzejewicz, Aneta Sablik, Paulla czy Iwona Węgrowska. W zeszłym roku Margaret startowała w preselekcjach do Eurowizji z piosenką “Cool Me Down”, ale artystka zajęła drugie miejsca za Michałem Szpakiem i jego “Color of Your Life”.

Co ciekawe, post na temat nowego singla Margaret zniknął już z zagranicznego bloga, a w kuluarach mówi się, że Margaret miała już przygotowaną piosenkę na polskie preselekcje, ale się wycofała z rywalizacji.

Zobacz także

Jaka jest prawda? Tego dowiemy się około 27 stycznia :)

Zobacz także: Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2017?! Znamy nowych chętnych artystów. Zagłosuj! PLEBISCYT

Margaret ma sporo fanów za granicą. To duży plus przy głosowaniu na Eurowizji.

East News

Czy Margaret skusi się, aby powalczyć o wyjazd na Eurowizję 2017?

Czy Margaret jest twoją faworytką?

Reklama