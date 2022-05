Za nami drugi półfinał Eurowizji 2022 z udziałem Krystiana Ochmana. Poznaliśmy kolejne 10 państw, które zobaczymy w wielkim finale konkursu, a ten już w sobotę. Czy Polak znalazł się w finałowej dziesiątce? Poznajcie wyniki i zobaczcie, kto powalczy o zwycięstwo!

Drugi półfinał Eurowizji 2022 odbył się 12 maja i wzięło w nim udział 18 państw, z Polską włącznie. Jednak awansować mogło tylko 10 najlepszych według widzów i jurorów.

Do wielkiego finału Eurowizji 2022 z drugiego półfinału awansowali (kolejność przypadkowa)

A co ciekawego działo się na scenie? Sporą sensacją był występ San Marino - wokalista oraz gitarzysta pocałowali się na scenie! Oczywiście nie można ominąć wspaniałego Krystiana Ochmana na Eurowizji 2022 - Polak wypadł naprawdę świetnie, nic więc dziwnego, że znalazł się w wielkim finale!

EBU / NATHAN REINDS

W wielkim finale Eurowizji 2022 zobaczymy więc 25 państw (10 z 1. półfinału + 10 z 2. półfinału oraz kraje tzw. "Wielkiej Piątki": Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja i Wielka Brytania). Oto wszyscy finaliści Eurowizji 2022:

Gratulacje!

Tak Krystian Ochman zaprezentował się na Eurowizji 2022 podczas drugiego półfinału. Fani z całej Europy zachwycają się występem polskiego reprezentanta, w sieci nie brakuje pozytywnych komentarzy!

NIE ZAWIODŁAM SIĘ! Krystian to był najlepszy wybór na Eurowizję!

Wzruszyłam się. Nieważne, które będzie miejsce. Jeden z najlepszych występów Polski na Eurowizji.

Krystian przeniósł publiczność do innego świata (swoją drogą niezły kontrast z poprzedzającym go wykonawcą). Głos jak kryształ i specyficzna subtelna charyzma. Serce mi wali do teraz