Rozpoczęły się zmagania w ramach 67. Konkursu Piosenki Eurowizja - we wtorek, 9 maja w Liverpoolu odbył się pierwszy półfinał zmagań, w którym wzięli udział między innymi wykonawcy z Norwegii, Irlandii, Szwajcarii czy Chorwacji. Reprezentanci tego ostatniego kraju wywołali swoim występem największe emocje. Co zaprezentowała grupa Let 3 i dlaczego wszyscy patrzyli tylko na jeden szczegół?

Reprezentanci Chorwacji zaskoczyli występem na półfinale Eurowizji

Znamy już finalistów po pierwszym półfinale Eurowizji 2023. Całe wydarzenie odbywa się pod hasłem "Zjednoczeni muzyką", a biorą w nim udział wykonawcy z aż 37 różnych państw. Po muzycznych zmaganiach stało się jasne, że do finału awansowali między innymi reprezentanci Szwajcarii, Mołdawii, Chorwacji czy Szwecji. Widzowie z całego świata uznali jednak jednogłośnie, że to sceniczny popis Chorwatów najbardziej zapadł im w pamięć. Co zaprezentował zespół Let 3?

Grupa Let 3, reprezentująca Chorwację na Eurowizji 2023, i ich występ z utworem "Mama ŠČ", już zdążył stać się prawdziwym hitem w rodzinnym kraju zespołu i nie tylko. Tym razem muzycy mieli okazję wykonać piosenkę przed eurowizyjną publicznością, co spotkało się z mnóstwem reakcji. Tekst utworu, ma zdaniem niektórych drugie, ukryte znaczenie.

- Mama kupiła traktor (...) Na zaaawsze, koniec świata, babciu

(...) Mamo, mamo, mamo, ja się idę bawić, mamo, idę na rzeź

(...) Taki mały psychopata (rz-rzeź), mały podły psychopata (rz-rzeź)

Krokodyl psychopata (rz-rzeź), mamo, idę na rzeź! - czytamy w tekście "Mama ŠČ".

Zdaniem niektórych, tekst piosenki grupy Let 3 ma nawiązywać do wojny między Rosją a Ukrainą, a wymieniony w tekście "krokodyl psychopata" to symbol rosyjskiego przywódcy i dyktatora, Władimira Putina. Niezależnie od interpretacji, utwór wywołał falę pozytywnych reakcji wśród publiczności, co zdecydowanie znalazło swoje odzwierciedlenie w komentarzach pod nagraniem z występu Let 3.

- Ta piosenka jest fantastyczna, jej przekaz i odwołanie do współczesnej historii jest w bardzo dobrym guście.

- (Ta piosenka - przyp. red.) jest wspaniała, niesamowicie energetyczna, cudowna!

- Dzieło sztuki i prawdziwy geniusz!

- Gratulacje, macie mój głos w finale.

Nie wszyscy byli jednak równie entuzjastycznie nastawieni do występu chorwackiego zespołu. W komentarzach na Instagramie organizatorów Eurowizji pojawiły się głosy wyrażające zdziwienie takim wyborem, a także nadzieję, że werdykt w finale wyróżni innych muzyków.

- Wiele innych krajów zasługiwało na to (awans do finału Eurowizji - przyp. red.) bardziej...

- Nie mogę wierzyć w to, że Chorwaci przeszli do finału, a Malta i Łotwa nie.

- Dlatego właśnie potrzebujemy jury...

- Nie, po prostu nie.

Oprócz chorwackiej grupy Let 3, do finału eurowizyjnych zmagań zakwalifikowało się również dziewięć innych państw: Mołdawia, Szwajcaria, Finlandia, Czechy, Izrael, Portugalia, Szwecja, Serbia oraz Norwegia. To, czy również reprezentantka Polski, Blanka zaśpiewa w finale Eurowizji w Liverpoolu, okaże się w drugim półfinale, który odbędzie się już 11 maja.

