Za nami drugi półfinał na Eurowizji 2019. Tym razem o awans do wielkiego finału, który już 18 maja, walczyło aż 18 państw. Przeszło tylko 10. Które? Zobaczcie sami! Eurowizja 2019 - drugi półfinał Taka była kolejność startowa wszystkich uczestników drugiego półfinału Eurowizji 2019" 1. Armenia - Srbuk "Walking Out" 2. Irlandia - Sarah McTernan "22" 3. Mołdawia - Anna Odobescu "Stay" 4. Szwajcaria - Luca Hänni "She Got Me" 5. Łotwa - Carousel "That Night" 6. Rumunia - Ester Peony "On a Sunday" 7. Dania - Leonora "Love Is Forever" 8. Szwecja - John Lundvik "Too Late For Love" 9. Austria - Paenda "Limits" 10. Chorwacja - Roko "The Dream" 11. Malta - Michela Pace "Chameleon" 12. Litwa - Jurij Veklenko "Run with the Lions" 13. Rosja - Siergiej Lazarev "Scream" 14. Albania - Jonida Maliqi " Ktheju tokës" 15. Norwegia - KEiiNO "Spirit in the Sky" 16. Holandia - Duncan Laurence "Arcade" 17. Macedonia Północna - Tamara Todewska "Proud" 18. Azerbejdżan - Chingiz " Truth" Eurowizja 2019 - wyniki drugiego półfinału Do finału awansowało 10 krajów, które zostały odczytane losowo przez prowadzących. Oto one: MACEDONIA HOLANDIA ALBANIA SZWECJA ROSJA AZERBEJDŻAN DANIA NORWEGIA SZWAJCARIA MALTA Poza nimi w finale zobaczymy 10 krajów z pierwszego półfinału, czyli: GRECJA BIAŁORUŚ SERBIA CYPR ESTONIA CZECHY...