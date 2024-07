Trwa wielki finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbywa się w Liverpoolu. I choć to dopiero początek, a wielkie emocje związane z wynikami konkursu dopiero przed nami, to jednak już na początku finału fani przeżyli niemałe zaskoczenie. Wszystko przez to, że niespodziewanie na ekranie pojawiła się... księżna Kate! Żona księcia Williama w imponującej sukni zasiadła do fortepianu i zagrała melodię piosenki "Stefania", z którą Kalush Orchestra wygrali ubiegłoroczną edycję Eurowizji. W sieci już pojawiło się nagranie z jej występu. Zobaczcie sami!

"Eurowizja 2023": Księżna Kate otworzyła finał konkursu

Choć ubiegłoroczną Eurowizję wygrał zespół Kalush Orchestra z Ukrainy, to jednak ze względu na trwającą w tym kraju wojnę, organizacją konkursu zajęła się Wielka Brytania. To właśnie w Liverpool Arena odbywa się 67. Konkurs Piosenki Eurowizji, a w sobotę, 13 maja, punktualnie o godzinie 21:00 wystartował finał muzycznej imprezy. Już na początku fani mogli liczyć na wyjątkową niespodziankę - na telebimie pojawiła się bowiem księżna Kate! Żona księcia Williama razem grupą Kalush Orchestra otworzyła muzycznie konkurs. Księżna jednak nie była obecna osobiście na Eurowizji - jej występ został wcześniej nagrany w the Crimson Drawing Room w Pałacu w Windsorze. Zobaczcie sami.

Wideo z występu księżnej Kate pojawiło się na oficjalnym profilu książęcej pary na Instagramie. Pod nagraniem znalazł się również wpis:

- Eurowizyjna niespodzianka. To przyjemność, móc dołączyć do Kalush Orchestra w wyjątkowym przedstawieniu piosenki, która w zeszłym roku wygrała Eurowizję. Życzę wspaniałego widowiska, Liverpool - czytamy w opisie pod filmem.

Fani już zasypali księżną komplementami.

- Przepięknie ❤️ - Kocham to ????????????❤️ - Wspaniała. Czego ona nie potrafi? ????????????????✨???????????????? - Najbardziej utalentowana z księżnych - Niesamowita! - piszą zachwyceni internauci.

My również dołączamy do tych słów zachwytu! A Wam, jak się podobał występ księżnej na Eurowizji?