Blanka Stajkow wróciła w niedzielę do Polski z Liverpoolu, gdzie walczyła o zwycięstwo na Eurowizji 2023. Ostatecznie 23-latka nie zajęła wysokiego miejsca, ale wypadła powyżej oczekiwań i może pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami. Na lotnisku czekali na nią fani oraz dziennikarze, chcący usłyszeć jej komentarze na gorąco. Zobaczcie, co miała do powiedzenia oraz jak się zaprezentowała tuż po wyjściu z samolotu.

Blanka Stajkow witana przez fanów na lotnisku. Były kwiaty i rozdawanie autografów

Blanka Stajkow w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji uplasowała się na 19. miejscu, ale i tak ma powody do zadowolenia. Międzynarodowe jury poskąpiło jej punktów, stąd lokata w drugiej połowie stawki, jednak gdyby brać pod uwagę wyłącznie głosy widzów, Polka zakończyłaby rywalizację na wysokim, 8. miejscu. Jej występ, choć krytykowany za nadmiar efektów specjalnych, został oceniony przychylnie - eurowizyjni eksperci i internauci chwalili jej taniec, ruch sceniczny, wpadającą w ucho piosenkę oraz dopracowany wizerunek. Fani z Polski nie przeszli obojętnie wobec progresu, jaki wokalistka zrobiła od czasu krajowych preselekcji - podczas konkursu zaśpiewała o wiele lepiej. Koniec końców, Blanka powstydzić się nie może i wracała do kraju uszczęśliwiona. Jeszcze bardziej uradował ją fakt, że obecni na stołecznym lotnisku Chopina fani zgotowali jej ciepłe powitanie.

Blanka wyszła z samolotu ubrana bardzo swobodnie - miała na sobie dżinsowy komplet - kurteczkę oraz spodnie-dzwony z wycięciami na wysokości bioder. Do tego - zwykły, biały t-shirt, który przewiązała pod biustem, odsłaniając płaski brzuch.

Dla komfortu wokalistka podczas podróży zrezygnowała z makijażu pokazując się fanom oraz fotoreporterom w naturalnym wydaniu. Przy okazji wyszło na jaw, że 23-latka może się pochwalić zadbaną cerą bez skazy.

Rozpromieniona Blanka ochoczo pozowała do zdjęć paparazzi, trzymając w rękach polską flagę. Nie zaniedbała też fanów, którzy tłumnie stawili się na Okęciu, oczekując jej powrotu. Cierpliwie rozdawała im autografy, zatrzymywała się też, by zrobić sobie selfie z wielbicielami.

Przystąpili do niej też dziennikarze, którzy chcieli, by skomentowała swój występ i wyjawiła, za kogo sama trzymała kciuki w finale. Okazuje się, że typowała podobnie, jak większość głosujących:

Bardzo podobał mi się występ Käärijä "Cha Cha Cha". Naprawdę mi się bardzo podobał. Widziałam, że ludziom na miejscu też się bardzo podobał - oświadczyła zapytana przez reportera serwisu Pomponik.pl

Jak oceniła własny występ? Była daleka od zachwytu:

Miałam różne mieszane uczucia. Natomiast cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło

Przypomnijmy, że tego samego dnia, nadając jeszcze z hotelu, Blanka podzieliła się z fanami bardzo dobrą wiadomością - ujawniono bowiem szczegółowe wyniki głosowania, z których wynikało, że podczas półfinału awansowała dalej uzyskując trzeci najlepszy wynik! Oznacza to, że piosenka "Solo" rzeczywiście przypadła do gustu publiczności.

A jak wam się podobały występy Blanki? Trzymaliście za nią kciuki?

