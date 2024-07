Justyna Steczkowska podczas relacji na InstaStories zabrała głos w sprawie drugiego półfinału Eurowizji i występu Blanki Stajkow. Czy jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej kibicuje naszej reprezentantce? Justyna Steczkowska opublikowała krótki komentarz, w którym zwróciła się do internautów. Sprawdźcie, co napisała o Blance.

Reklama

Eurowizja 2023: Justyna Steczkowska wspiera Blankę

Już dosłownie za kilka godzin rozpocznie się drugi półfinał Eurowizji 2023. W miniony wtorek odbył się pierwszy półfinał i wiadomo już, kto z pewnością zaprezentuje się w finale. Teraz cała Polska czeka na występ Blanki Stajkow, która dziś wieczorem zaśpiewa swój hit "Solo". Ostatnio Elżbieta Zapendowska zmiażdżyła Blankę i ostro skomentowała jej wokal i piosenkę, ale artystka może jednak liczyć na wsparcie starszych koleżanek ze sceny, które mocną wpierają ją przed występem.

Blankę na Eurowizji wspiera m.in. Maryla Rodowicz, ale nie tylko ona. Głos w sprawie występu 23-letniej piosenkarki zabrała również Justyna Steczkowska.

Zobacz także: Eurowizja 2023: Naturalna Blanka na próbie przed występem. Pokazała się bez grama makijażu

Justyna Steczkowska podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie Blanki Stajkow i napisała wprost, że jej kibicuje. Gwiazda zwróciła się również do internautów:

Zobacz także

Trzymam kciuki za Blankę i was też o to proszę- napisała artystka.

Zobacz także: Eurowizja 2023: O kreacji Blanki mówili wszyscy. Widzowie jej nie mogli zobaczyć

Instagram @justynasteczkowska

My również mocno trzymamu kciuki za reprezentantkę Polski w drugim półfinale Eurowizji 2023. Myślicie, że Blanka Stajkow zachwyci i przejdzie do wielkiego finału, który odbędzie się już w najbliższą sobotę? Jedno jest pewne, ostatnio bukmacherzy ocenili szanse Blanki na awans do finału Eurowizji i okazało się wówczas, że jeżeli sprawdzą się ich prognozy to Polka znajdzie się w gronie artystów, których uslyszymy w sobotę na scenie w Liverpoolu.

Reklama

Zobacz także: Eurowizja 2023: Doda oceniała występy. W pewnym momencie przerwał jej Dariusz Pachut

EBU