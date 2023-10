Blanka ma za sobą drugą próbę generalną do Eurowizji 2023! Reprezentantka Polski zaprezentuje się podczas drugiego półfinału konkursu już 11 maja z utworem "Solo". Na scenie pojawi się z numerem 9. Jak będzie wyglądał jej występ? W sieci pojawił się oficjalny klip z jej próby - Blanka stawia na taneczne show, wakacyjne, ogniste kolory i pirotechnikę. Zobaczcie!

Eurowizja 2023: Występ Blanki porwie Europę?

Eurowizja 2023 zbliża się wielkimi krokami. Już 11 maja zaś zobaczymy drugi półfinał konkursu, podczas którego zaprezentuje się Blanka z utworem "Solo". Artystka ma już za sobą pierwszą próbę, podczas której zaprezentowała... dance break ze szpagatem na stojąco w roli głównej. Blanka stawia również na ogniste, pomarańczowo-fioletowe kolory (tak jak jej kreacja) oraz sporo pirotechniki. Na scenie nie jest "solo", towarzyszą jej tancerze. Z nagrania z drugiej próby można dostrzec zaś, że na jej "taneczną solówkę" w trakcie utworu nałożono kilka efektów specjalnych. Zobaczcie sami fragment występu (w 1:54 minucie).

Sama Blanka jest bardzo zadowolona z drugiej próby. Na nagraniu na InstaStories TVP opowiedziała o wprowadzonych zmianach:

Cześć kochani, jesteśmy po drugiej próbie już i było naprawdę super, poprawiliśmy bardzo dużo rzeczy z kamerami, więc będzie wszystko dobrze widać, to co chcemy pokazać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, trzymajcie kciuki - mówiła piosenkarka.

Do tej pory bukmacherzy oraz eurowizyjni fani szanse Blanki na awans do finału oceniali jako niewielkie. Co ciekawe, już po pierwszej próbie polskiej reprezentantki, sytuacja nieco się zmieniła - piosenkarka we wszelkich rankingach zaczęła awansować. W tym zbierającym wszystkie notowania bukmacherskie, na stronie eurovisionworld.com, Blanka zajmuje obecnie 9. miejsce w swoim półfinale (awansuje pierwszych 10. miejsc). Gdyby weszła do finału, bukmacherzy przewidują, że zajmie pozycję 24.

Warto przypomnieć, że zaszły zmiany w zasadach głosowania - tym razem o wynikach obu półfinałów będą decydować tylko widzowie (do tej pory było to 50:50 z głosami jury). W finale Eurowizji 2023 o wynikach zadecydują zarówno widzowie jak i jurorzy, czyli tak jak w poprzednich latach.

Czekacie na występ Blanki? Ten już 11 maja podczas 2. półfinału - emisja od 21:00 m.in. na TVP 1.

